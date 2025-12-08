Théâtre en dialecte alsacien Fénétrange

Théâtre en dialecte alsacien

salle des fêtes Fénétrange Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Dimanche 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-31 2026-02-01 2026-02-07 2026-02-08 2026-02-14 2026-02-15 2026-02-21 2026-02-22

Was ham-m’r im Herrgott gemacht ? est le titre de la nouvelle pièce en dialecte du Klim Bim’s Club ! Toutes les représentations sont en dialecte, à l’exception des deux dates en février et mars 2026, qui seront en français.

Vente des billets au local du Klim Bim’s Club, dans la cour du château de Fénétrange débutera 10 janvier 2026, les samedis de 10h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00 ou par téléphone, de 18h30 à 20h30. La billetterie en ligne est ouverte dès maintenant.Tout public

.

English :

Was ham-m’r im Herrgott gemacht? is the title of Klim Bim’s Club’s new dialect play! All performances are in dialect, with the exception of the two dates in February and March 2026, which will be in French.

Ticket sales at the Klim Bim’s Club premises in the courtyard of the Château de Fénétrange start on January 10, 2026, on Saturdays from 10:00 to 12:00 and 14:00 to 16:00, or by phone from 18:30 to 20:30. Online ticketing is now open.

