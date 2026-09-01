Théâtre en famille Montivilliers
samedi 26 septembre 2026 · Montivilliers
Informations pratiques
Montivilliers
Théâtre en famille
Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Inspirée de textes issus de la littérature jeunesse, venez découvrir cette mise en scène proposée par des familles du Centre social Jean Moulin !
Sur inscription au 02 35 30 96 58 .
Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr
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English : Théâtre en famille
L’événement Théâtre en famille Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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