Informations pratiques

Montivilliers

Théâtre en famille

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 15:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Inspirée de textes issus de la littérature jeunesse, venez découvrir cette mise en scène proposée par des familles du Centre social Jean Moulin !

Sur inscription au 02 35 30 96 58 .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Théâtre en famille

L’événement Théâtre en famille Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie