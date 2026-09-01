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AGENDA · Montivilliers

Théâtre en famille Montivilliers

samedi 26 septembre 2026 · Montivilliers

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Abbaye de Montivilliers
Ville
76290 Montivilliers
Département
Seine-Maritime
Tarif

Montivilliers

Théâtre en famille

Abbaye de Montivilliers Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 15:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Inspirée de textes issus de la littérature jeunesse, venez découvrir cette mise en scène proposée par des familles du Centre social Jean Moulin !

Sur inscription au 02 35 30 96 58   .

Abbaye de Montivilliers Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie   abbaye@ville-montivilliers.fr

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English : Théâtre en famille

L’événement Théâtre en famille Montivilliers a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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