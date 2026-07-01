Théâtre en ferme, Moyemont, Moyemont

Informations pratiques

Théâtre en ferme Vendredi 21 août, 18h00 Moyemont Vosges

29€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-21T18:00:00+02:00 – 2026-08-21T21:00:00+02:00

Après plusieurs mois de négociation, les vaches du GAEC Herbé ont accepté de partager leur ferme avec des comédiens en 2026.

En contrepartie :

✅ des spectateurs

✅ des applaudissements

✅ et des éclats de rire

La billetterie est ouverte !

Si vous voulez votre place pour le Théâtre en Ferme 2026 à Moyemont, c’est le moment de réserver et c’est par ici :

https://comice-agricole.fr/evenement/theatre-en-ferme-2026

Visite de la ferme, repas convivial et animations vous attendent avant de découvrir la comédie « Vous pouvez embrasser la mariée », où la répétition d’un mariage tourne au chaos sous l’œil d’un prêtre aussi original qu’imprévisible.

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Théâtre en ferme 2026 :