Théâtre en folie Malade Imaginaire Micro-Folie Le Pouliguen

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique
Début : 2025-09-19 15:00:00
fin : 2025-09-19 17:15:00
2025-09-19
Savourez le Malade Imaginaire, le grand classique de Molière avec Guillaume Galienne. .
Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org
