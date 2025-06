Théâtre en forêt Croire aux Fauves – Vallon du Chiroulet Bagnères-de-Bigorre 28 juin 2025 22:30

Hautes-Pyrénées

Théâtre en forêt Croire aux Fauves Vallon du Chiroulet LESPONNE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28 22:30:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Théâtre de forêt Tout public à partir de 12 ans.

Une pièce de théâtre dans un lieu féérique par les créateurs d' »Héroïne » et « Les Tondues ».

Durée 2h (dont 30 minutes de marche d’approche). Sur réservation uniquement.

Le spectacle est en extérieur et aura lieu quelle que soit la météo. Prévoyez chaussures de marche et vêtements adaptés. .

Vallon du Chiroulet LESPONNE

Bagnères-de-Bigorre 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 45 44 18 94

English :

Forest theater Ages 12 and up.

A play in a magical setting by the creators of « Héroïne » and « Les Tondues ».

German :

Waldtheater Für alle ab 12 Jahren.

Ein Theaterstück an einem märchenhaften Ort von den Schöpfern von « Héroïne » und « Les Tondues ».

Italiano :

Teatro della foresta Dai 12 anni in su.

Una pièce in un ambiente magico dai creatori di « Héroïne » e « Les Tondues ».

Espanol :

Teatro del bosque A partir de 12 años.

Una obra en un entorno mágico de los creadores de « Héroïne » y « Les Tondues ».

L’événement Théâtre en forêt Croire aux Fauves Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-06-14 par Pôle du Tourmalet |CDT65