Théâtre en français Breitenbach
Théâtre en français Breitenbach samedi 7 mars 2026.
Théâtre en français
31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-20 2026-03-21 2026-03-27 2026-03-28
Comédie intitulée Un sacré dimanche . .
31a route du Mont-Sainte-Odile Breitenbach 67220 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 57 25 55 entracte.breitenbach67@yahoo.com
English :
L’événement Théâtre en français Breitenbach a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme de la Vallée de Villé