Informations pratiques

Castaignos-Souslens

Théâtre en gascon

Salle des fêtes Castaignos-Souslens Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Théâtre en gascon par l’atelier gascon Cultur’Arts Clermont. Lever de rideau avec Martine Larronde pour quelques histoires en gascon puis suivront 3 pièces Lo Hromatge, L’Arrasteth et Ua auto plan ganhada organisé par le section Fapi Atau Atau.

Buvette à l’entracte. .

Salle des fêtes Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Théâtre en gascon

L’événement Théâtre en gascon Castaignos-Souslens a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse