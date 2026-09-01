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AGENDA · Castaignos-Souslens

Théâtre en gascon Castaignos-Souslens

dimanche 20 septembre 2026 · Castaignos-Souslens

Théâtre en gascon Castaignos-Souslens

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
40700 Castaignos-Souslens
Département
Landes
Tarif
10 10 Tarif de base - plein tarif

Castaignos-Souslens

Théâtre en gascon

Salle des fêtes Castaignos-Souslens Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Théâtre en gascon par l’atelier gascon Cultur’Arts Clermont. Lever de rideau avec Martine Larronde pour quelques histoires en gascon puis suivront 3 pièces Lo Hromatge, L’Arrasteth et Ua auto plan ganhada organisé par le section Fapi Atau Atau.
Buvette à l’entracte.   .

Salle des fêtes Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Théâtre en gascon

L’événement Théâtre en gascon Castaignos-Souslens a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse