Théâtre en gascon Castaignos-Souslens
dimanche 20 septembre 2026 · Castaignos-Souslens
Informations pratiques
Castaignos-Souslens
Théâtre en gascon
Salle des fêtes Castaignos-Souslens Landes
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Théâtre en gascon par l’atelier gascon Cultur’Arts Clermont. Lever de rideau avec Martine Larronde pour quelques histoires en gascon puis suivront 3 pièces Lo Hromatge, L’Arrasteth et Ua auto plan ganhada organisé par le section Fapi Atau Atau.
Buvette à l’entracte. .
Salle des fêtes Castaignos-Souslens 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine
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English : Théâtre en gascon
L’événement Théâtre en gascon Castaignos-Souslens a été mis à jour le 2026-09-08 par Landes Chalosse