Théâtre en itinérance Grandir Pleugriffet
Salle polyvalente Pleugriffet Morbihan
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Le Théâtre de Lorient vient à votre rencontre !
A travers son projet culturel, Pontivy Communauté vous propose Grandir , un spectacle de théâtre en itinérance, en partenariat avec le Théâtre de Lorient.
Ça veut dire quoi être un adulte ? Est-ce qu’on grandit tous pareil ?
Grandir c’est un spectacle qui dit tout haut les questions du quotidien que peuvent se poser les enfants face à toutes les manières qu’il existe de grandir. Emmanuel Darley, avec bienveillance, place à la juste hauteur ces questions fondamentales de l’existence et nous rappelle, à nous adulte, les chemins parcourus. .
Salle polyvalente Pleugriffet 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 44 34
