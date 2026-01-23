Théâtre en itinérance Grandir Pleugriffet

Théâtre en itinérance Grandir

Le Théâtre de Lorient vient à votre rencontre !

A travers son projet culturel, Pontivy Communauté vous propose Grandir , un spectacle de théâtre en itinérance, en partenariat avec le Théâtre de Lorient.

Ça veut dire quoi être un adulte ? Est-ce qu’on grandit tous pareil ?

Grandir c’est un spectacle qui dit tout haut les questions du quotidien que peuvent se poser les enfants face à toutes les manières qu’il existe de grandir. Emmanuel Darley, avec bienveillance, place à la juste hauteur ces questions fondamentales de l’existence et nous rappelle, à nous adulte, les chemins parcourus. .

