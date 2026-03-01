Théâtre en Kav’

Le Tremblay Brinay Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

2+2. Une comédie de Cyril Gely et Eric Rouquette, mise en scène par Christophe Lavable. Spectacle et cocktail.

2+2. Une comédie de Cyril Gely et Eric Rouquette, mise en scène par Christophe Lavable. Spectacle et cocktail. 25 .

Le Tremblay Brinay 18120 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 20 09 domainestatin@gmail.com

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English :

2+2. A comedy by Cyril Gely and Eric Rouquette, directed by Christophe Lavable. Show and cocktail.

L’événement Théâtre en Kav’ Brinay a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme de VIERZON