Théatre en liberté Belugue, par la Cie 22 rue Neuve CEC Les Heures Claires Istres

Théatre en liberté Belugue, par la Cie 22 rue Neuve

Samedi 15 novembre 2025 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Une joyeuse Comédie Pagnolesque. Une nouvelle arrivée dans un paisible village provençal va tout bouleverser. Entre le soleil, les cigales et les secrets, le paradis a ses mystères.

Sous le chant des cigales, Dominique se la coule douce sur la terrasse de son café. Jusqu’au moment où un ange va traverser la place et troubler la tranquillité du village. Le paradis existe vraiment ! Sauf qu’il réserve parfois des surprises …



Comédie de J.F Legal par la Cie 22 Rue neuve .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 49 13 mnemosynecie@gmail.com

English :

A joyful Pagnolesque comedy. A new arrival in a peaceful Provencal village turns everything upside down. Between the sun, the cicadas and the secrets, paradise has its mysteries.

German :

Eine fröhliche Komödie aus Pagnolesque. Ein Neuankömmling in einem friedlichen provenzalischen Dorf bringt alles durcheinander. Zwischen der Sonne, den Zikaden und den Geheimnissen hat das Paradies seine Geheimnisse.

Italiano :

Una gioiosa commedia pagnolesca. Un nuovo arrivo in un tranquillo villaggio provenzale mette tutto sottosopra. Tra il sole, le cicale e i segreti, il paradiso ha i suoi misteri.

Espanol :

Una alegre comedia pagnolesca. Una nueva llegada a un apacible pueblo provenzal lo pone todo patas arriba. Entre el sol, las cigarras y los secretos, el paraíso tiene sus misterios.

