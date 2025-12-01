Théatre en liberté Deux petites dames vers le nord, par la Mnémosyne Cie CEC Les Heures Claires Istres

Théatre en liberté Deux petites dames vers le nord, par la Mnémosyne Cie CEC Les Heures Claires Istres vendredi 12 décembre 2025.

Vendredi 12 décembre 2025 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Embarquez pour un voyage loufoque! Une mère en cendres, un père introuvable. Entre rires et tendresse deux sœurs vont danser avec leurs fantômes et croquer la vie à pleines dents.

À la mort de leur mère , Annette et Bernadette réalisent qu’elles n’ont jamais revu la tombe de leur père, enterré vingt-cinq ans plus tôt du côté du nord. Elles décident alors de partir comme à l’aventure, embrasser papa et lui dire que maman est morte. Donc en route pour une dernière mission familiale! . De cimetière en vieux dancing ; en train, à pied ou en bus, elles taillent la route. L’important, c’est de mordre la vie à belles dents! A belles dents ? Dents de sagesse ou dents de folie ?



Comédie de Pierre Notte par Mnémosyne Cie .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 49 13 mnemosynecie@gmail.com

English :

Embark on a zany journey! A mother in ashes, a father nowhere to be found. Between laughter and tenderness, two sisters dance with their ghosts and munch life to the full.

German :

Begeben Sie sich auf eine verrückte Reise! Eine Mutter in Asche, ein Vater unauffindbar. Zwischen Lachen und Zärtlichkeit tanzen zwei Schwestern mit ihren Geistern und beißen sich durch das Leben.

Italiano :

Imbarcatevi in un viaggio stravagante! Una madre in cenere, un padre introvabile. Tra risate e tenerezza, due sorelle danzeranno con i loro fantasmi e vivranno la vita appieno.

Espanol :

¡Embárcate en un alocado viaje! Una madre en cenizas, un padre que no aparece por ninguna parte. Entre risas y ternura, dos hermanas bailarán con sus fantasmas y vivirán la vida al máximo.

