Théatre en liberté Et pendant ce temps Simone Veille CEC Les Heures Claires Istres

Théatre en liberté Et pendant ce temps Simone Veille CEC Les Heures Claires Istres samedi 17 janvier 2026.

Théatre en liberté Et pendant ce temps Simone Veille

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Plongez dans 60 ans de féminisme en musique, avec humour et sans tabou. De l’avortement à la PMA, ce spectacle vous fera rire et réfléchir . L’égalité hommes-femmes n’a jamais été aussi divertissante !

Voici l’histoire de la condition féminine en France des années 50 à nos jours à travers trois lignées de femmes sur quatre générations. Ce voyage est ponctuée par les intervetions d’une Simone qui veille à nous rappeler les dates importantes qui ont jalonné cette quête d’égalité hommes/femmes qui s’est faite à travers nos doutes, nos désirs et nos combats communs.



de H.Serres, Bonbon, C.Berron, V.Sicurani et Trinidad par Cie Artif’Aix .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 49 13 mnemosynecie@gmail.com

English :

Dive into 60 years of feminism with music, humor and no taboos. From abortion to PMA, this show will make you laugh and think. Gender equality has never been so entertaining!

German :

Tauchen Sie mit Musik, Humor und ohne Tabus in 60 Jahre Feminismus ein. Von Abtreibung bis zur künstlichen Befruchtung diese Show wird Sie zum Lachen und Nachdenken bringen. Die Gleichstellung von Mann und Frau war noch nie so unterhaltsam!

Italiano :

Tuffatevi in 60 anni di femminismo con musica, umorismo e senza tabù. Dall’aborto alla MAP, questo spettacolo vi farà ridere e riflettere. L’uguaglianza di genere non è mai stata così divertente!

Espanol :

Sumérjase en 60 años de feminismo con música, humor y sin tabúes. Del aborto al MAP, este espectáculo le hará reír y pensar. La igualdad de género nunca ha sido tan divertida

L’événement Théatre en liberté Et pendant ce temps Simone Veille Istres a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Istres