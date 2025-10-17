Théâtre en Liberté Fugueuses par Les Amies de Thalie CEC Les Heures Claires Istres

Vendredi 17 octobre 2025 à partir de 20h30. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-17 20:30:00

2025-10-17

Préparez-vous à un voyage plein de surprises! Deux fugueuses qui se retrouvent au milieu de nulle part…Un road-trip hilarant où se croisent rires, coups bas et imprévus.

Au bord d’une nationale, une nuit, Margot fait du stop. Au bord d’une nationale, une nuit, Claude fait aussi du stop. Le problème, c’est qu’il s’agit de la même nuit, de la même nationale, et que ni l’une n’a l’intention de céder sa « première » place… Margot et Claude sillonnent d’étranges endroits, mais aussi leur vie, pour fuir, pour fuir sans savoir vraiment ce qu’elles cherchent et encore moins ce qu’elles ont trouvé… Des ennuis, sans doute ; l’aventure, peut-être…



Comédie de Pierre Palmade par les amis de Thalie .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 72 49 13 mnemosynecie@gmail.com

English :

Get ready for a trip full of surprises! Two runaways find themselves in the middle of nowhere… A hilarious road-trip full of laughter, low blows and the unexpected.

German :

Bereiten Sie sich auf eine Reise voller Überraschungen vor! Zwei Ausreißerinnen, die sich in der Mitte von Nirgendwo wiederfinden… Ein urkomischer Roadtrip, bei dem sich Lachen, Tiefschläge und Unvorhergesehenes kreuzen.

Italiano :

Preparatevi a un viaggio pieno di sorprese! Due fuggiaschi si ritrovano nel bel mezzo del nulla… Un esilarante road-trip pieno di risate, colpi bassi e imprevisti.

Espanol :

¡Prepárate para un viaje lleno de sorpresas! Dos fugitivos se encuentran en medio de la nada… Un divertidísimo viaje por carretera lleno de risas, golpes bajos y lo inesperado.

L’événement Théâtre en Liberté Fugueuses par Les Amies de Thalie Istres a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de Tourisme d’Istres