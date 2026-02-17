Théâtre en mars Germinal, la gueule noire rue sallier Saulieu

Théâtre en mars Germinal, la gueule noire

rue sallier marché couvert Saulieu Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 15:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Germinal, la Gueule noire Compagnie Place 84

Spectacle librement adapté de l’œuvre d’Émile Zola

Conception, mise en scène et interprétation Carole Guittat

Création sonore Brice Corbizet

Après le seule-en-scène Nana, la Mouche d’or Carole Guittat revient avec Germinal, la Gueule noire, un des romans les plus emblématiques des Rougon-Macquart. Etienne Lantier, demi-frère de Nana, devient la figure de la révolte et porte haut le flambeau des mineurs, pour rêver à un monde plus juste.

Venez plonger dans cette épopée vibrante et (re)découvrir un bijou de la littérature classique dans une version théâtrale contemporaine.

Ce roman ouvrier, je le veux prédisant l’avenir! .

rue sallier marché couvert Saulieu 21210 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 12 81 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre en mars Germinal, la gueule noire Saulieu a été mis à jour le 2026-02-17 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)