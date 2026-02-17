Théâtre en mars Germinal, la gueule noire rue sallier Saulieu
rue sallier marché couvert Saulieu Côte-d'Or
Début : 2026-03-01 15:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Germinal, la Gueule noire Compagnie Place 84
Spectacle librement adapté de l’œuvre d’Émile Zola
Conception, mise en scène et interprétation Carole Guittat
Création sonore Brice Corbizet
Après le seule-en-scène Nana, la Mouche d’or Carole Guittat revient avec Germinal, la Gueule noire, un des romans les plus emblématiques des Rougon-Macquart. Etienne Lantier, demi-frère de Nana, devient la figure de la révolte et porte haut le flambeau des mineurs, pour rêver à un monde plus juste.
Venez plonger dans cette épopée vibrante et (re)découvrir un bijou de la littérature classique dans une version théâtrale contemporaine.
Ce roman ouvrier, je le veux prédisant l’avenir! .
