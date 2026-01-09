Théâtre en musique La Petite Goutte qui doute Salle des fêtes Labastide-d’Armagnac

Théâtre en musique La Petite Goutte qui doute

Salle des fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Les glaciers, fondent, le niveau des mers montent, les fleuves débordent. Le monde de l’eau change.

La Petite Goutte qui doute est une balade poétique et drôle dans un monde en plein dérèglement climatique, vu par le prisme d’une goutte d’eau et de deux personnages en errance.

Salle des fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Théâtre en musique La Petite Goutte qui doute

Glaciers are melting, sea levels are rising, rivers are overflowing. The world of water is changing.

La Petite Goutte qui doute is a poetic and funny stroll through a world in the throes of climate change, as seen through the prism of a drop of water and two wandering characters.

