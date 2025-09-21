Théâtre en Partance Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Théâtre en Partance Place de la République Villedieu-les-Poêles-Rouffigny dimanche 21 septembre 2025.

Théâtre en Partance

Place de la République Mairie de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 15:30:00

fin : 2025-09-21 16:30:00

Date(s) :

2025-09-21

Théâtre « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger », Les arts de la table avec Molière et La Fontaine par le Théâtre en Partance, salle du conseil municipal, mairie, à 15h30. .

Place de la République Mairie de Villedieu Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 69 24 11 mps@cnvilledieu.fr

English : Théâtre en Partance

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre en Partance Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Villedieu-les-Poêles