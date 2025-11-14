Théâtre en partenariat avec Les Francophonies du Limousin. L’Etoile Bleue Saint-Junien

Théâtre en partenariat avec Les Francophonies du Limousin.

L’Etoile Bleue 6 Rue Renan Saint-Junien Haute-Vienne

En partenariat avec Les Francophonies du Limousin.

Sandrine Desmet et Pamela Ghislain portent, avec leur compagnie Kaori, le projet de La Trilogie du Cri, écrite par Pamela. Ces trois pièces de théâtre, ce sont trois cris de femmes pour questionner la place que la société donne (ou ne donne pas) aux femmes aujourd’hui. Pamela Ghislain travaille actuellement à l’écriture de Et Nous, prévue en création aux Zébrures d’automne 2027.

Ce nouveau texte questionne les relations amoureuses à travers l’histoire d’Ambre et Joie, deux femmes qui s’aiment mais qui n’arrivent plus à être ensemble. Dans un espace hors du temps, elles revisitent des fragments de leur vie commune afin de tenter de comprendre comment la violence s’est immiscée à l’intérieur de leur couple.

