Théâtre en patois Centre socio culturel de Blavozy Blavozy
Théâtre en patois Centre socio culturel de Blavozy Blavozy dimanche 1 mars 2026.
Théâtre en patois
Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-01 14:30:00
fin : 2026-03-01
Date(s) :
2026-03-01
Le centre socio-culturel de Blavozy organise une représentation théâtrale en patois avec les Amis du patois vellave.
Au programme la pièce Sacrée Gustine !
Un résumé en français, scène par scène, est proposé à chaque représentation.
Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02
English :
The Blavozy socio-cultural center is organizing a theatrical performance in patois with the Amis du patois vellave.
On the program: the play Sacrée Gustine!
A scene-by-scene summary in French is offered at each performance.
L’événement Théâtre en patois Blavozy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay