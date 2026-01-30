Théâtre en patois Centre socio culturel de Blavozy Blavozy

Théâtre en patois

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-03-01

Le centre socio-culturel de Blavozy organise une représentation théâtrale en patois avec les Amis du patois vellave.

Au programme la pièce Sacrée Gustine !

Un résumé en français, scène par scène, est proposé à chaque représentation.

Centre socio culturel de Blavozy 8 Place Félix Tempère Blavozy 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 52 02

English :

The Blavozy socio-cultural center is organizing a theatrical performance in patois with the Amis du patois vellave.

On the program: the play Sacrée Gustine!

A scene-by-scene summary in French is offered at each performance.

L’événement Théâtre en patois Blavozy a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay