Théâtre en Pays de Bray « Adieu, Misère ! »

Cuigy-en-Bray Oise

Début : 2025-12-16 20:00:00

fin : 2025-12-16 21:15:00

2025-12-16

Spectacle théâtrale « Adieu, Misère ! » d’Isabelle Casier, Leslie Ohayon, Marcello, le mardi 16 décembre 2025 à 20h à la salle des fêtes de Puiseux-en-Bray.

Un parcours sensible des champs de coton états-uniens aux mines de charbon espagnoles, en passant par les ateliers de lainières écossaises et les bateaux de pêche bretons. Ce concert, né dans le bassin minier du Pas-de-Calais, propose d’arranger des chansons traditionnelles sur le travail en utilisant des instruments acoustiques (chant, banjo, violoncelle, guitard) et des sons industriels.

Réservation à l’Office de tourisme du Pays de Bray. .

Cuigy-en-Bray 60850 Oise Hauts-de-France +33 3 44 82 62 74 contact@ot-paysdebray.fr

