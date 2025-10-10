Théâtre en Pièces Compagnie de l’Etoile 54500 Vandœuvre-lès-Nancy
Théâtre en Pièces Compagnie de l’Etoile 54500 Vandœuvre-lès-Nancy vendredi 10 octobre 2025.
Théâtre en Pièces Compagnie de l’Etoile
54500 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
6
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:30:00
fin : 2025-10-11 22:00:00
Date(s) :
2025-10-10
Quel est le point commun entre un dimanche en famille, l’achat d’un sèche-linge et une soirée à la Comédie française ? Aucun de prime abord…
Saynètes extraites de Théâtre sans animaux et Sans m’en apercevoir de Jean Michel Ribes.
Genres absurde et surréalisme.Tout public
6 .
54500 14 Rue d’Amsterdam Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 55 53 35
English :
What do a Sunday with the family, the purchase of a tumble dryer and an evening at the Comédie française have in common? At first glance, none?
Saylets taken from « Théâtre sans animaux » and « Sans m?en apercevoir » by Jean Michel Ribes.
Genres: absurdism and surrealism.
German :
Was haben ein Sonntag mit der Familie, der Kauf eines Wäschetrockners und ein Abend in der Comédie française gemeinsam? Auf den ersten Blick keine?
Sketche aus « Theater ohne Tiere » und « Sans m’en apercevoir » von Jean Michel Ribes.
Genres: Absurdität und Surrealismus.
Italiano :
Cosa hanno in comune una domenica in famiglia, l’acquisto di un’asciugatrice e una serata alla Comédie française? A prima vista nulla?
Detti tratti da « Théâtre sans animaux » e « Sans m?en apercevoir » di Jean Michel Ribes.
Generi: assurdo e surreale.
Espanol :
¿Qué tienen en común un domingo en familia, la compra de una secadora y una velada en la Comédie française? ¿Nada a primera vista?
Saylets extraídos de « Théâtre sans animaux » y « Sans m?en apercevoir » de Jean Michel Ribes.
Géneros: absurdo y surrealista.
L’événement Théâtre en Pièces Compagnie de l’Etoile Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2025-09-22 par DESTINATION NANCY