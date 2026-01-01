Théâtre en Platt Der falsche Graf und die Internetbaron Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Théâtre en Platt Der falsche Graf und die Internetbaron

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-18 15:00:00

fin : 2026-01-18 18:30:00

Date(s) :

2026-01-18

Pierre Graf est au chômage et ne cherche pas vraiment de travail. Il ne s’est pas présenté au dernier entretien d’embauche.

Par contre, il a rencontré un ami de longue date. Ils fêtent ensemble cet évènement et rentrent totalement éméchés.

Sa belle mère lui coupe les vivres et incite sa femme à le quitter. Pierre va se retrouver seul avec son fils, son père et son copain !

Par chance, il a fait la connaissance d’une baronne sur internet, à qui il fait croire qu’il est un vrai Graf . Il doit la rencontrer et les 4 compères vont essayer de la plumer. Pour cela ils se transforment en Butler, chauffeur et secrétaire.

Quand une dame se présente, ils pensent que c’est la baronne, mais c’est une assistante sociale. Ils confondent les deux dames et c’est le chaos !

Comment vont-ils se dépêtrer dans tous ces mensonges ?

Placement numéroté.Tout public

10 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pierre Graf is unemployed and not really looking for work. He didn’t show up for his last job interview.

He did, however, meet up with an old friend. They celebrate this event together and go home drunk.

His mother-in-law cuts him off and encourages his wife to leave him. Pierre finds himself alone with his son, his father and his boyfriend!

As luck would have it, he meets a baroness on the Internet, to whom he pretends he’s a real Graf . He has to meet her, and the 4 friends try to fleece her. To do so, they transform themselves into Butler, chauffeur and secretary.

When a lady shows up, they think it’s the Baroness, but it’s a social worker. They confuse the two ladies and chaos ensues!

How will they get through all the lies?

Numbered seating.

L’événement Théâtre en Platt Der falsche Graf und die Internetbaron Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-01-09 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH