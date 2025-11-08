Théâtre en platt Schnell e Frau !! rue du Colonel Cazal Sarreguemines

Théâtre en platt Schnell e Frau !! rue du Colonel Cazal Sarreguemines samedi 8 novembre 2025.

Théâtre en platt Schnell e Frau !!

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-09 17:30:00

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-15 2025-11-16

Le Saageminner Platt Theater vous propose de partager un bon moment de détente et de fous rires avec leur nouvelle comédie Schnell e Frau .

Pierre, célibataire endurci, est barbier dans une petite ville tranquille. Sa soeur Lucie, qui vit à Paris, le prévient de son arrivée imminente afin qu’elle puisse se reposer et se remettre de son 4ème divorce. Pierre sait qu’à chaque fois que Lucie arrive c’est le chamboulement.

Elle veut toujours transformer son salon démodé et absolument lui trouver une fiancée. Pour avoir la paix, Pierre décide de se trouver rapidement une pseudo fiancée. Mais quelle fiancée … ! Et très vite le voilà embarqué dans les préparatifs de son pseudo mariage …

Une pièce de Josiane Hurler-Buchmann.Tout public

12 .

rue du Colonel Cazal Casino des Faïenceries Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est +33 6 84 96 92 46 armand.remarck@numericable.fr

English :

The Saageminner Platt Theater invites you to share a moment of relaxation and laughter with their new comedy Schnell e Frau .

Pierre, a confirmed bachelor, is a barber in a quiet little town. His sister Lucie, who lives in Paris, warns him of her imminent arrival so that she can rest and recover from her 4th divorce. Pierre knows that every time Lucie arrives, it’s an upheaval.

She always wants to remodel his old-fashioned living room and is determined to find him a fiancée. To keep the peace, Pierre decides to quickly find himself a pseudo fiancée. But what a fiancée… ! And he soon finds himself embroiled in the preparations for his pseudo wedding…

A play by Josiane Hurler-Buchmann.

German :

Das Saageminner Platt Theater bietet Ihnen mit seiner neuen Komödie Schnell e Frau eine gute Zeit zum Entspannen und Lachen.

Pierre, ein eingefleischter Junggeselle, ist Barbier in einer ruhigen Kleinstadt. Seine Schwester Lucie, die in Paris lebt, warnt ihn vor ihrer bevorstehenden Ankunft, damit sie sich ausruhen und von ihrer vierten Scheidung erholen kann. Pierre weiß, dass jedes Mal, wenn Lucie ankommt, die Hölle los ist.

Sie will immer noch sein altmodisches Wohnzimmer umgestalten und unbedingt eine Verlobte für ihn finden. Um seine Ruhe zu haben, beschließt Pierre, sich schnell eine Pseudo-Verlobte zu suchen. Aber was für eine Verlobte … ! Und schon bald ist er in die Vorbereitungen für seine Pseudo-Hochzeit verwickelt …

Ein Stück von Josiane Hurler-Buchmann.

Italiano :

Il Teatro Saageminner Platt vi invita a condividere un momento di relax e risate con la nuova commedia Schnell e Frau .

Pierre, scapolo dichiarato, fa il barbiere in una tranquilla cittadina. Sua sorella Lucie, che vive a Parigi, lo avverte del suo imminente arrivo per poter riposare e riprendersi dal suo quarto divorzio. Pierre sa che ogni volta che Lucie arriva è uno sconvolgimento.

Lei vuole sempre trasformare il suo salotto vecchio stile ed è decisa a trovargli una fidanzata. Per mantenere la pace, Pierre decide di trovarsi rapidamente una pseudo-fidanzata. Ma che fidanzata … ! E ben presto si ritrova coinvolto nei preparativi del suo pseudo matrimonio…

Una commedia di Josiane Hurler-Buchmann.

Espanol :

El Teatro Saageminner Platt le invita a compartir un momento de relajación y risas con su nueva comedia Schnell e Frau .

Pierre, soltero empedernido, es barbero en una pequeña y tranquila ciudad. Su hermana Lucie, que vive en París, le avisa de su inminente llegada para que pueda descansar y recuperarse de su cuarto divorcio. Pierre sabe que cada vez que llega Lucie es un trastorno.

Ella siempre quiere transformar su anticuado salón y está decidida a buscarle una prometida. Para mantener la paz, Pierre decide buscarse rápidamente una pseudoprometida. Pero qué prometida… ¡! Y muy pronto se ve envuelto en los preparativos de su pseudo boda…

Una obra de Josiane Hurler-Buchmann.

L’événement Théâtre en platt Schnell e Frau !! Sarreguemines a été mis à jour le 2025-10-20 par OT COMMUNAUTAIRE SARREGUEMINES CONFLUENCES