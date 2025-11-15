Théâtre en Platt Tenteling

Théâtre en Platt Tenteling samedi 15 novembre 2025.

Théâtre en Platt

rue de la fontaine Tenteling Moselle

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Les Associations de Tenteling propose une soirée théâtrale le 15 novembre à 20h00 avec la troupe de Grundviller au clos des Saules de Tenteling. Prévente des billets de Tenteling.Tout public

12 .

rue de la fontaine Tenteling 57980 Moselle Grand Est +33 3 87 02 51 80 contact@tenteling.fr

English :

The Tenteling Associations are organizing a theater evening on November 15 at 8:00 pm with the Grundviller troupe at the clos des Saules in Tenteling. Advance ticket sales in Tenteling.

German :

Les Associations de Tenteling bietet am 15. November um 20.00 Uhr einen Theaterabend mit der Truppe aus Grundviller im Clos des Saules in Tenteling an. Kartenvorverkauf in Tenteling.

Italiano :

Le associazioni di Tenteling organizzano una serata teatrale il 15 novembre alle 20.00 con la compagnia Grundviller al Clos des Saules di Tenteling. Prevendita dei biglietti a Tenteling.

Espanol :

Las asociaciones de Tenteling organizan una velada teatral el 15 de noviembre a las 20.00 h con la compañía Grundviller en el Clos des Saules de Tenteling. Venta anticipada de entradas en Tenteling.

L’événement Théâtre en Platt Tenteling a été mis à jour le 2025-09-09 par FORBACH TOURISME