Théâtre en plein air « Demande à Alma » Théâtre de verdure Boulevard Jules Ferry Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

2025-06-07 20:30:00

2025-06-07

2025-06-07

Venez nombreux assister à la soirée théâtre du groupe Anamorphose organisée par la municipalité. « Demande à Alma » est un duo d’acteurs et marionnette géante et une comédie sociale sur la vie des quartiers et les vertus de la solidarité. Repli à la salle la Basane si intempéries.

Théâtre de verdure Boulevard Jules Ferry

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 45 55

English : Théâtre en plein air « Demande à Alma »

Join us for an evening of theater with the Mmm… company. They’ll be presenting their play « G.R.A.I.N., histoire de fous » (G.R.A.I.N., a crazy story), which plunges you into the life of a young actress in training, trying to run a theater workshop for a day. A crazy, humorous atmosphere guaranteed!

German : Théâtre en plein air « Demande à Alma »

Die Stadtverwaltung, der Verein Chrysalides 47 und APEX bieten Ihnen einen Theaterabend an, bei dem die Freiwilligen zuhören, Menschen helfen, die unter innerfamiliärer Gewalt leiden, und das Bewusstsein für Gewaltfreiheit schärfen… Abgeraten für Personen unter 16 Jahren. Reservierung empfohlen.

Italiano :

Venite tutti alla serata teatrale Anamorphose organizzata dal Comune. « Demande à Alma » è un duo di attori e un pupazzo gigante e una commedia sociale sulla vita nei quartieri e sulle virtù della solidarietà. Ritirata alla Salle la Basane in caso di maltempo.

Espanol : Théâtre en plein air « Demande à Alma »

El ayuntamiento, la asociación Chrysalides 47 y APEX organizan una velada teatral en la que voluntarios escuchan y ayudan a personas que sufren violencia doméstica, y sensibilizan sobre la no violencia… No recomendado para menores de 16 años. Se recomienda reservar.

