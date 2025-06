Théâtre en plein air Le Bourgneuf-la-Forêt 9 juillet 2025 20:30

Mayenne

Théâtre en plein air parc Morfelon route de Vitré Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

La pièce emblématique « L’hôtel du libre échange » de Georges Feydeau sera jouée en plein air, dans un cadre naturel, par la troupe du Théâtre régional des Pays de la Loire. A l’issue du spectacle, vous pourrez échanger avec les acteurs autour du bar ambulant et de la librairie.

En cas de mauvais temps, un repli au cinéma Le Trianon est prévu. .

