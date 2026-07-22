Théâtre en plein air Salle socioculturelle Le Val-Saint-Père
samedi 1 août 2026 · Salle socioculturelle · Le Val-Saint-Père
Informations pratiques
Le Val-Saint-Père
Théâtre en plein air
Salle socioculturelle Rue des Ecoles Le Val-Saint-Père Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 19:00:00
fin : 2026-08-01 20:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Journée théâtre
– Atelier théâtre à 16h expression corporelle durée 1h30 Ouvert à tous et à toutes à partir de 6 ans.
– Spectacle plein air à 19h L’Amour médecin .
Entrée gratuite. Participation libre. .
Salle socioculturelle Rue des Ecoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 28 39
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English : Théâtre en plein air
L’événement Théâtre en plein air Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts