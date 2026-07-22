Théâtre en plein air Salle socioculturelle Le Val-Saint-Père

Informations pratiques

Le Val-Saint-Père

Théâtre en plein air

Salle socioculturelle Rue des Ecoles Le Val-Saint-Père Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 19:00:00

fin : 2026-08-01 20:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Journée théâtre

– Atelier théâtre à 16h expression corporelle durée 1h30 Ouvert à tous et à toutes à partir de 6 ans.

– Spectacle plein air à 19h L’Amour médecin .

Entrée gratuite. Participation libre. .

Salle socioculturelle Rue des Ecoles Le Val-Saint-Père 50300 Manche Normandie +33 2 33 58 28 39

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English : Théâtre en plein air

L’événement Théâtre en plein air Le Val-Saint-Père a été mis à jour le 2026-07-22 par OT MSM Normandie BIT Genêts