Rue des Moulins Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 15 EUR

Début : 2025-07-18 20:30:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire présente « L’Hôtel du Libre Échange » de Georges Feydeau dans le cadre de la Tournée des Villages le vendredi soir 18 juillet à 20h30 au Jardin de ZAM à Morannes.

La Tournée des Villages est née de la conviction que le théâtre doit être accessible partout et pour tous ! Le théâtre vient à vous et les pièces sont le plus souvent jouées dans des lieux où il n’y a pas ou peu de théâtre.

Ici à Morannes lors de cette soirée du vendredi 18 juillet, le Jardin de Zam, rue des Moulins, sera transformé, le temps d’une soirée, en théâtre éphémère.

La scène se monte, mais aussi le bar du théâtre, la librairie ambulante. Si la soirée est fraîche, une couverture attend chaque spectateur à l’entrée… Les acteurs retrouvent le public après la représentation. Ils servent au bar, on se rencontre, on échange…

« L’Hôtel du Libre-Échange » de Georges Feydeau en 2014, reprise en 2025.

Sécurité et discrétion ! Hôtel du Libre Échange, 220 rue de Provence ! Recommandé aux gens mariés… ensemble ou séparément

L’Hôtel du libre échange est une pièce de théâtre en trois actes de Georges Feydeau, écrite en collaboration avec Maurice Desvallières, représentée pour la première fois à Paris en 1894, au théâtre des Nouveautés. Ce vaudeville connaît un succès considérable (plus de 350 représentations) et est aujourd’hui une des œuvres les plus célèbres de Feydeau.

Pas de réservations en avance mais n’hésitez pas a vous déplacer, c’est une pièce pour tous et drôle à voir en extérieur au frais avec une jolie vue sur la Sarthe en plein cœur du bourg.

Ce spectacle « L’Hôtel du Libre-Échange » de Georges Feydeau, le génie du Vaudeville qui permet à la troupe de faire montre de toute sa folie comique !

« L’amour est une émotion de l’âme causée par le mouvement des esprits animaux. »

Maxime dans L’Hôtel du Libre-Échange. .

Rue des Moulins Morannes Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 35 40 accueil@trpl.fr

English :

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire presents Georges Feydeau’s « L’Hôtel du Libre Échange » as part of its Tournée des Villages on Friday evening, July 18 at 8:30pm at the Jardin de ZAM in Morannes.

German :

Die Truppe des Regionaltheaters Pays de la Loire führt « L’Hôtel du Libre Échange » von Georges Feydeau im Rahmen der Dorftournee am Freitagabend, den 18. Juli um 20.30 Uhr im Jardin de ZAM in Morannes auf.

Italiano :

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire presenta « L’Hôtel du Libre Échange » di Georges Feydeau nell’ambito della Tournée des Villages venerdì sera 18 luglio alle 20.30 al Jardin de ZAM di Morannes.

Espanol :

La Troupe du Théâtre Régional des Pays de la Loire presenta « L’Hôtel du Libre Échange » de Georges Feydeau en el marco de la Tournée des Villages el viernes 18 de julio por la noche a las 20:30 h en el Jardin de ZAM de Morannes.

