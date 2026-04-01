THÉÂTRE EN PLEIN AIR Molière et ses masques Mont-Saint-Aignan
THÉÂTRE EN PLEIN AIR Molière et ses masques Mont-Saint-Aignan vendredi 24 avril 2026.
Mont-Saint-Aignan
THÉÂTRE EN PLEIN AIR Molière et ses masques
Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24 20:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Simon Falguières et sa troupe poursuivent leur quête d’un théâtre populaire et joyeux avec une nouvelle création en plein air, jouée sur tréteaux.
Ici, pas de décor spectaculaire mais quelques planches pour la scène, des costumes et six artistes comédien·nes et musicien·nes qui, dans une effervescence de jeu, passent d’un rôle à l’autre, changent de masque et de registre, pour raconter la vie et la mort du plus illustre des dramaturges français. Mais derrière ce portrait, c’est bien de notre époque dont il est question. Car les siècles passent, mais les sujets demeurent l’injustice reste l’injustice, les puissants s’opposent toujours aux faibles, les charlatans sévissent encore, et l’art continue de défier le pouvoir… Entre la farce, la comédie de mœurs et la fable politique, cette fête du théâtre portée par une troupe déchaînée se savoure comme un véritable festin. .
Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 70 22 82
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L’événement THÉÂTRE EN PLEIN AIR Molière et ses masques Mont-Saint-Aignan a été mis à jour le 2026-04-13 par Seine-Maritime Attractivité
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