Théâtre en plein air Embrouille au Palais Centre Historique Istres

Théâtre en plein air Embrouille au Palais

Vendredi 22 août 2025 de 20h30 à 21h45. Centre Historique 4 Place José Coto Istres Bouches-du-Rhône

Avec la compagnie Mnémosyne

.

Centre Historique 4 Place José Coto Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 tourisme@istres.fr

English :

With the Mnémosyne company

German :

Mit der Firma Mnemosyne

Italiano :

Con la società Mnémosyne

Espanol :

Con la empresa Mnémosyne

