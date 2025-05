Théâtre « En quête de rire » – Le Poulailler Le Havre, 20 juin 2025 20:30, Le Havre.

Seine-Maritime

Théâtre « En quête de rire » Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:30:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

N’ est pas comédien, même amateur qui veut ! et s’attaquer à un chef d’œuvre du roman noir n’est pas une mince affaire.

L’intrigue est bien huilée… mais nos comédiens …très amateurs, dignes héritiers des Monty Python vont en faire un joyeux désordre où gaffes et gags vont s’enchaîner, laissant le spectateur osciller entre perplexité et franche rigolade.

Réservation obligatoire

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

English : Théâtre « En quête de rire »

Even amateur actors are no slouches, and tackling a masterpiece of noir fiction is no mean feat.

The plot is well-oiled? but our very amateur comedians, worthy heirs to Monty Python, are going to turn it into a merry mess where gaffes and gags follow one another, leaving the spectator oscillating between perplexity and outright laughter.

Reservations required

German :

Und sich an ein Meisterwerk des Kriminalromans zu wagen, ist keine leichte Aufgabe.

Die Handlung ist gut geölt, aber unsere Laiendarsteller, würdige Erben von Monty Python, machen daraus ein fröhliches Durcheinander, in dem sich Patzer und Gags aneinander reihen und den Zuschauer zwischen Verwirrung und herzhaftem Lachen schwanken lassen.

Reservierung erforderlich

Italiano :

Non tutti sono attori, nemmeno a livello amatoriale! E affrontare un capolavoro della narrativa poliziesca non è un’impresa da poco.

La trama è ben oliata, ma i nostri comici « molto amatoriali », degni eredi dei Monty Python, la trasformeranno in un gioioso pasticcio in cui si susseguono gaffe e gag, lasciando lo spettatore oscillare tra la perplessità e la risata vera e propria.

Prenotazione obbligatoria

Espanol :

No todo el mundo es actor, ¡ni siquiera un aficionado! Y abordar una obra maestra de la novela negra no es moco de pavo.

La trama está bien engrasada… pero nuestros cómicos « muy aficionados », dignos herederos de los Monty Python, van a convertirla en un alegre lío donde se suceden las meteduras de pata y los gags, dejando al espectador oscilando entre la perplejidad y la carcajada.

Reserva obligatoria

L’événement Théâtre « En quête de rire » Le Havre a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie