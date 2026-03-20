Théatre en Ségala sur scène

Réquista Aveyron

Tarif : – – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-12

Deux pièces de théâtre proposées par Théâtre en Ségala On va marier l’Fernand ! et La bonne adresse

On va marier l’Fernand ! dans une ferme d’une époque révolue, vit l’Fernand, avec sa mère la Marie, sourde et autoritaire, qui veut le marier pour avoir de la relève. Sur les conseils d’une amie, elle décide Fernand à contacter une agence matrimoniale. Le patron saura rester zen dans un tel environnement. Mais trouvera-t-il la perle rare ? Situations et échanges comiques avec une Marie finaude qui trouvera une solution inattendue.

La bonne adresse : quatre colocataires lancent des petites annonces abrégées qui déclenchent un festival de quiproquos !

Entre malentendus et arrivées inattendues, les surprises s’enchaînent et le rire aussi !

Tarif 7€

Enfant < 10ans gratuit 06 31 90 32 02 7 . Réquista 12170 Aveyron Occitanie +33 6 31 90 32 02 Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two plays presented by Théâtre en Ségala On va marier l’Fernand! and La bonne adresse

L’événement Théatre en Ségala sur scène Réquista a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)