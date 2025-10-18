Théâtre En Vacances aux Îlets Espace Boris Vian Montluçon

Théâtre En Vacances aux Îlets

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Stage de théâtre et initiations pour les 6/7 ans

Début : Mercredi 2025-10-18

fin : 2025-10-22

2025-10-18 2025-10-20 2025-10-21 2025-10-22

Le théâtre des Îlets ouvre à nouveau ses portes aux enfants et aux adolescent·es pendant les congés scolaires autour d’un programme spécial adapté aux plus jeunes !

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

The Théâtre des Îlets is once again opening its doors to children and teenagers during the school vacations, with a special program for the very young!

German :

Das Théâtre des Îlets öffnet während der Schulferien wieder seine Türen für Kinder und Jugendliche und bietet ein spezielles Programm für die Jüngsten an!

Italiano :

Il Théâtre des Îlets apre nuovamente le porte a bambini e ragazzi durante le vacanze scolastiche, con un programma speciale pensato per i più giovani!

Espanol :

El Théâtre des Îlets abre de nuevo sus puertas a los niños y adolescentes durante las vacaciones escolares, con un programa especial adaptado a los más pequeños

