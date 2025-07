Théâtre en Vert Saynètes Devant la mairie Saint-Briac-sur-Mer

Devant la mairie 18 Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-18 11:00:00

fin : 2025-07-18 12:00:00

2025-07-18

La troupe vous présente un spectacle de saynètes inspirées de Impaire et Père Cooney, Des scènes de 10 minutes seront jouées toutes les 15 minutes (11h15, 11h30, 11h45).

Pierre se prépare à un grand discours lors d’un colloque de microchirurgie. Mais avec sa femme Hélène, le directeur, ses collègues et les patients, il a du mal à se concentrer. La scène montre le monde hospitalier avec humour, en évoquant aussi des sujets comme le Me Too et les Tocs.

Mise en scène Laëtitia HAMON .

