Théâtre en Vert Spectacle pour enfant Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-17 11:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Résumé Auprès de mon arbre

Vladimir et Sophia attendent, parlent du temps qui passe et des relations avec les autres. Leur histoire et leur arbre évoluent au fil de leurs échanges.

Venez vivre un moment magique et poétique avec les plus jeunes.

Mise en scène Laëtitia HAMON .

Rue du Presbytère Jardin du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 66 79 95 77

