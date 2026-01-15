Théâtre Encore la Folie Salle de la Rode Domme

Théâtre Encore la Folie

Salle de la Rode 11 rue Montaigne Domme Dordogne

Début : 2026-01-18

fin : 2026-01-18

2026-01-18

L’Office de la Culture de Domme vous propose dimanche 18 janvier d’assister à la pièce Encore la Folie chronique d’une guerre ordinaire jouée par la Compagnie Les Voyageurs de Mots.

Rdv à 18h00 à la salle de la Rode à Domme

Réservations 06 02 20 04 98

Salle de la Rode 11 rue Montaigne Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 20 04 98

English : Théâtre Encore la Folie

On Sunday January 18, the Office de la Culture in Domme invites you to attend the play Encore la Folie , chronicle of an ordinary war, performed by the Compagnie Les Voyageurs de Mots.

Meet at 6:00 pm at the Salle de la Rode in Domme

Reservations: 06 02 20 04 98

