Théâtre Encore une journée divine TST Saint-Pol-de-Léon

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon Finistère

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

2026-03-29

Avec François Cluzet. De Denis Michelis, adapté et mis en scène par Emmanuel Noblet.

Thérapeute et essayiste, Robert ne supportait plus de voir ses patients stagner, il a décidé de changer de méthode. Assez de réflexion et d’introspection, place à l’action ! Interné dans un hôpital psychiatrique, il raconte son ambition de changer le monde. Est-il devenu fou ? Ou sincèrement radical ? Et qu’est-il arrivé à son frère, récemment disparu en mer ?

Après 25 ans d’absence, François Cluzet, comédien césarisé pour son rôle dans « Ne le dis à personne » (2006), fait son grand retour sur les planches.

Entre farce tragique et thriller psychologique, tension et humour, l’artiste nous offre un seul en scène où la folie guette derrière la simplicité apparente.

Tout public.

Billetterie par téléphone, mail, en ligne ou au TST le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h. .

TST Rue de la Rive Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 52

