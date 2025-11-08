Théâtre enfantillages, une comédie dramatique de Léonore Confino CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz

Théâtre enfantillages, une comédie dramatique de Léonore Confino

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 17:30:00

Pièce présentée par la Compagnie Théâtre à Dire dans le cadre du Festival théâtre au Quai à Metz-Sablon

Mise en scène Mohamed Mouaffik et Karine Turco

Interprétation Maxime Gaspard et Adeline

Ils sont très beaux. Ils sont l’incarnation de Ken et Barbie. Mais ils ne vont plus pouvoir jouer encore longtemps au couple parfait.

Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public

+33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr

English :

Play presented by the Compagnie Théâtre à Dire as part of the Festival théâtre au Quai at Metz-Sablon

Directed by Mohamed Mouaffik and Karine Turco

Performance: Maxime Gaspard and Adeline

They’re very handsome. They’re the epitome of Ken and Barbie. But they won’t be able to play the perfect couple much longer.

Free participation by hat. Reservations recommended

German :

Stück präsentiert von der Compagnie Théâtre à Dire im Rahmen des Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon

Inszenierung: Mohamed Mouaffik und Karine Turco

Darsteller: Maxime Gaspard und Adeline

Die beiden sind sehr schön. Sie sind die Verkörperung von Ken und Barbie. Aber sie werden nicht mehr lange das perfekte Paar spielen können.

Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen

Italiano :

Spettacolo presentato dalla Compagnie Théâtre à Dire nell’ambito del Festival théâtre au Quai a Metz-Sablon

Regia di Mohamed Mouaffik e Karine Turco

Interpretato da: Maxime Gaspard e Adeline

Sono molto belli. Sono l’incarnazione di Ken e Barbie. Ma non potranno interpretare la coppia perfetta ancora per molto.

Partecipazione gratuita a cappello. Prenotazione consigliata

Espanol :

Obra presentada por la Compagnie Théâtre à Dire en el marco del Festival théâtre au Quai de Metz-Sablon

Dirigida por Mohamed Mouaffik y Karine Turco

Intérpretes: Maxime Gaspard y Adeline

Son muy guapos. Son la encarnación de Ken y Barbie. Pero no podrán interpretar a la pareja perfecta durante mucho más tiempo.

Participación gratuita a la gorra. Se recomienda reservar

