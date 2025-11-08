Théâtre enfantillages, une comédie dramatique de Léonore Confino CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz
Théâtre enfantillages, une comédie dramatique de Léonore Confino CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI Metz samedi 8 novembre 2025.
Théâtre enfantillages, une comédie dramatique de Léonore Confino
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz Moselle
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 17:30:00
Pièce présentée par la Compagnie Théâtre à Dire dans le cadre du Festival théâtre au Quai à Metz-Sablon
Mise en scène Mohamed Mouaffik et Karine Turco
Interprétation Maxime Gaspard et Adeline
Ils sont très beaux. Ils sont l’incarnation de Ken et Barbie. Mais ils ne vont plus pouvoir jouer encore longtemps au couple parfait.
Participation libre au chapeau. Réservation conseilléeTout public
CENTRE SOCIAL ET CULTUREL LE QUAI 1bis rue de Castelnau Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 86 27 93 25 theatreauquai@lequai-cs.fr
English :
Play presented by the Compagnie Théâtre à Dire as part of the Festival théâtre au Quai at Metz-Sablon
Directed by Mohamed Mouaffik and Karine Turco
Performance: Maxime Gaspard and Adeline
They’re very handsome. They’re the epitome of Ken and Barbie. But they won’t be able to play the perfect couple much longer.
Free participation by hat. Reservations recommended
German :
Stück präsentiert von der Compagnie Théâtre à Dire im Rahmen des Festival théâtre au Quai in Metz-Sablon
Inszenierung: Mohamed Mouaffik und Karine Turco
Darsteller: Maxime Gaspard und Adeline
Die beiden sind sehr schön. Sie sind die Verkörperung von Ken und Barbie. Aber sie werden nicht mehr lange das perfekte Paar spielen können.
Freie Teilnahme am Hut. Reservierung empfohlen
Italiano :
Spettacolo presentato dalla Compagnie Théâtre à Dire nell’ambito del Festival théâtre au Quai a Metz-Sablon
Regia di Mohamed Mouaffik e Karine Turco
Interpretato da: Maxime Gaspard e Adeline
Sono molto belli. Sono l’incarnazione di Ken e Barbie. Ma non potranno interpretare la coppia perfetta ancora per molto.
Partecipazione gratuita a cappello. Prenotazione consigliata
Espanol :
Obra presentada por la Compagnie Théâtre à Dire en el marco del Festival théâtre au Quai de Metz-Sablon
Dirigida por Mohamed Mouaffik y Karine Turco
Intérpretes: Maxime Gaspard y Adeline
Son muy guapos. Son la encarnación de Ken y Barbie. Pero no podrán interpretar a la pareja perfecta durante mucho más tiempo.
Participación gratuita a la gorra. Se recomienda reservar
