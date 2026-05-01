Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Salle du Vieux Moulin Andel
Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Salle du Vieux Moulin Andel samedi 30 mai 2026.
Andel
Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs
Salle du Vieux Moulin 7 Rue Abbé Hingant Andel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Intrigues, rebondissements et énergie sur scène… nos jeunes comédiens vous donnent rendez-vous pour une soirée pleine de surprises !
Venez nombreux !
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Salle du Vieux Moulin 7 Rue Abbé Hingant Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 34 96 84
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English :
L’événement Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Andel a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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