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Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Salle du Vieux Moulin Andel

Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Salle du Vieux Moulin Andel samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle du Vieux Moulin

Adresse : 7 Rue Abbé Hingant

Ville : 22400 Andel

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Andel

Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs

Salle du Vieux Moulin 7 Rue Abbé Hingant Andel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

Intrigues, rebondissements et énergie sur scène… nos jeunes comédiens vous donnent rendez-vous pour une soirée pleine de surprises !
Venez nombreux !
N’hésitez pas à partager l’info autour de vous.   .

Salle du Vieux Moulin 7 Rue Abbé Hingant Andel 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 83 34 96 84 

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English :

L’événement Théâtre enfants/ado Compagnie La clé des champs Andel a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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