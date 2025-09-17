THÉÂTRE ENFANTS & ADOS AVEC STÉPHANE Prémian

4 place amans Prémian Hérault

Tarif : 65 – 65 – EUR

Début : 2025-09-17

fin : 2026-05-26

2025-09-17

Deux ateliers pour les jeunes avec Stéphane Nowak théâtre enfants à 14h30 et ados à 16h. Jeux, improvisation et expression scénique. 2 séances d’essai offertes.

Stéphane Nowak de l’association Escalier B propose deux ateliers théâtre le mercredi enfants de 14h30 à 16h, ados de 16h à 17h30. Ces séances ludiques développent l’expression, la confiance et la créativité à travers le jeu scénique et l’improvisation. .

4 place amans Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 7 68 02 38 12

English :

Two workshops for young people with Stéphane Nowak: children’s theater at 2:30 pm and teens at 4 pm. Games, improvisation and stage expression. 2 free trial sessions.

German :

Zwei Workshops für Jugendliche mit Stéphane Nowak: Kindertheater um 14:30 Uhr und Teenager um 16 Uhr. Spiele, Improvisation und szenischer Ausdruck. 2 kostenlose Probestunden.

Italiano :

Due laboratori per giovani con Stéphane Nowak: teatro per bambini alle 14.30 e teatro per ragazzi alle 16.00. Giochi, improvvisazione ed espressione scenica. 2 sessioni di prova gratuite.

Espanol :

Dos talleres para jóvenes con Stéphane Nowak: teatro infantil a las 14.30 h y teatro para adolescentes a las 16 h. Juegos, improvisación y expresión escénica. 2 sesiones de prueba gratuitas.

