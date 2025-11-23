Théâtre EnJeux Une ferme en T.R.O.P Gevigney-et-Mercey

Théâtre EnJeux Une ferme en T.R.O.P

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey Haute-Saône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-23 14:30:00

fin : 2025-11-23

2025-11-23

Le théâtre EnJeux vous présente, avec le concours de la ville de Jussey, de la Communauté de Communes des Hauts du Val de Saône, et du Département de la Haute Saône, une comédie de Yves Garric Une ferme en T.R.O.P . .

Salle de convivialité Gevigney-et-Mercey 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 15 75 71

