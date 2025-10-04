Théâtre Enquête à Pen-arcouet Le Poulailler Le Havre

samedi 4 octobre 2025.

Théâtre Enquête à Pen-arcouet

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-04 20:30:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

En Bretagne, Guy, propriétaire du familial camping de Pen-AR-Couet anime avec brio les séjours des vacanciers.

La journée démarre dans une apparente bonne humeur qui va très vite se transformer en énigme généralisée. Une galerie de campeurs pittoresques et plus vrais que nature, traverse cette comédie échevelée.

Écrit dans le même esprit que On choisit pas sa famille et On ne choisit pas ses vacances de Christophe Barc et Dominique Bastien.

Cette pièce permet aux acteurs d’endosser plusieurs rôles, en imposant un rythme qui exige souffle et énergie sans défaillance. Du théâtre à cent à l’heure.

Une aubaine pour tous, et surtout pour le public.

Réservation obligatoire .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

