Théâtre > Enso (Bolero) Saint-Lô

Théâtre > Enso (Bolero)

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : 2026-01-31

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 31 janvier prochain pour le spectacle ENSO (BOLERO) CIE S’POART.

Après le vertigineux Les yeux fermés en 2023, Mickaël Le Mer revient à Saint-Lô avec sa nouvelle création, inspirée du Bolero. Dans son enfance, il se passe en boucle la cassette du film, Les Uns et les Autres de Claude Lelouch (1981). La scène du Boléro de Ravel le marque de façon indélébile. Le cercle prend alors de la place et sera le marqueur d’Enso.

Amplement présent dans le monde du hip hop, le cercle est l’essence du breakdance et du freestyle, il participe aux constructions chorégraphiques et s’incarne dans les corps. Il soulève aussi des questions sociétales qu’estce que le cercle en groupe ? Que raconte le cercle lorsqu’il est ouvert ou fermé ? Que dégage-t-il de l’ordre spirituel ? Du plein au demi-cercle, de la boucle à l’ellipse, cette nouvelle création, dans laquelle danse, scénographie, lumière et musique seront englobantes, aspire à capturer l’essence de cette forme symbolique.

Dès 9 ans 19h Durée 1h10. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

