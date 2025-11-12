THÉÂTRE ENTRANAS THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens
THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-12 20:30:00
fin : 2025-11-12 21:15:00
2025-11-12
El Patio Teatro, la compagnie espagnole de Logroño aux succès nationaux et internationaux, nous emmène en balade à travers le corps humain
Notre corps… cette enveloppe de chair dont l’humanité tente de percer les mystères depuis des siècles et qui restent nombreux à découvrir. Ce voyage, qui prend forme d’un jeu, d’une brève leçon d’anatomie, est aussi celui dans notre for intérieur. Dans une très belle scénographie façon cabinet de curiosité, Izaskun Fernández et Julián Sáenz López guident les spectateurs vers les découvertes scientifiques et matérielles mais aussi sensibles et émotionnelles avec élégance, simplicité et grand sens de la narration.
Spectacle en espagnol surtitré en français.
Durée 45 minutes.
A partir de 9 ans.
English :
El Patio Teatro, the Spanish company from Logroño with national and international success, takes us on a journey through the human body
German :
El Patio Teatro, das spanische Ensemble aus Logroño mit nationalen und internationalen Erfolgen, nimmt uns mit auf einen Spaziergang durch den menschlichen Körper
Italiano :
El Patio Teatro, la compagnia spagnola di Logroño di successo nazionale e internazionale, ci porta in un viaggio attraverso il corpo umano
Espanol :
El Patio Teatro, la compañía española de Logroño con éxito nacional e internacional, nos lleva de viaje por el cuerpo humano
