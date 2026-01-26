Théâtre Entre Actes Sitcom Salle polyvalente Mellac

Théâtre Entre Actes Sitcom

Salle polyvalente Lieu-dit Bellantec Stang Ar Veil Mellac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 15:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Sur invitation du Comité des fêtes de Penlann, le zabrenn, la Pépinière, le dimanche 1er février à 15h00,salle municipale de Mellac la troupe de théâtre Entre Actes de Tréméven présentera

En première partie Faute de public, un sketch de Jean-Pierre Martinez

puis cette pièce d’environ 1h30 d’Isabelle Oheix, SITCOM

Résumé Régis, un réalisateur de sitcom, commence à désespérer. Sa série télévisée Amours et Trahisons est en perte d’audience, et le directeur de la chaîne menace de la retirer du programme. Afin de sauver son bébé du naufrage, Régis imagine les stratagèmes les plus farfelus, entraînant toute son équipe dans des situations impossibles.

Prix des entrées Plein tarif 8 € gratuit de 12 ans C.B. Acceptée –

Renseignements au 06 82 42 54 13 , legendremartine31@gmail.com et sur www.comedia29300.fr

Réservations en ligne possible sur comedia29300.fr .

Salle polyvalente Lieu-dit Bellantec Stang Ar Veil Mellac 29300 Finistère Bretagne +33 6 16 03 27 88

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Entre Actes Sitcom

L’événement Théâtre Entre Actes Sitcom Mellac a été mis à jour le 2026-01-26 par OT QUIMPERLE LES RIAS