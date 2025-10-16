[Théâtre] Entre Elle(s) et Moi La sirène à barbe Dieppe

[Théâtre] Entre Elle(s) et Moi La sirène à barbe Dieppe jeudi 16 octobre 2025.

[Théâtre] Entre Elle(s) et Moi

La sirène à barbe 3 Place Nationale Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 19:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

La Compagnie des Trois Sables présente Entre Elle(s) et Moi , une pièce de Mélissa GONZALEZ, qui explore avec sensibilité et justesse les relations humaines et les voix intérieures qui nous habitent. Venez découvrir cette création originale le jeudi 16 octobre 2025, dans le cadre intimiste de la Sirène à Barbe. Un rendez-vous théâtral à ne pas manquer !

L’entrée à la représentation est gratuite, une participation libre au chapeau sera proposée, au profit des artistes.

Les portes ouvriront à 19h30.

️ Un repas accompagné de boissons sera servi entre 19h30 et 20h30, la consommation sur place est obligatoire. La fin du repas est prévue entre 20h30 et 21h00.

La représentation débutera à 21h00 et durera environ 1h10. .

La sirène à barbe 3 Place Nationale Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 91 30 compagniedestroissables@gmail.com

English : [Théâtre] Entre Elle(s) et Moi

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement [Théâtre] Entre Elle(s) et Moi Dieppe a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie