Théâtre – Entre Parenthèses Place de la Résistance Saint-Brieuc

Informations pratiques

Saint-Brieuc

Théâtre – Entre Parenthèses

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:00:00

fin : 2027-01-14 22:10:00

Date(s) :

2027-01-13 2027-01-14

Je te crois

Un simple coup de fil et le passé enfoui d’Alma resurgit. Comme un ressac ravivant le traumatisme. La Brigade de Protection des Mineurs aurait retrouvé l’homme qui l’a violée dans sa cage d’escalier. Elle avait 9 ans. Elle en a 33.

Libre adaptation du 1er roman d’Adélaïde Bon, La Petite Fille sur la banquise, la pièce de Pauline Bureau met en mots l’indicible et donne corps aux multiples répercussions des violences sexuelles sur une vie. La quête intime de la jeune femme pour faire face à la déflagration de ce dénouement se double de l’enquête des autorités pour confronter le violeur, retrouver l’interminable liste de ses victimes et permettre leur réparation. Portés par une scénographie ingénieuse et huit comédiens, les deux récits se font écho sans rien chercher à minimiser ou à édulcorer. Un théâtre puissant et engagé qui touche au cœur.

La représentation est suivie d’une rencontre avec l’équipe artistique sur le thème « Comment parler des violences faîtes aux femmes? ».

Conseillé à partir de 15 ans. .

Place de la Résistance La Passerelle Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40

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L’événement Théâtre – Entre Parenthèses Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme