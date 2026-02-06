Théâtre ENTRE VOS LIGNES , Sélène Assaf, La Comédie itinérante Raucourt-et-Flaba

Théâtre ENTRE VOS LIGNES , Sélène Assaf, La Comédie itinérante

Seule en scène, Sélène Assaf reconvoque les voix de ses deux grands-mères, Téta et Néné, l’une libanaise, l’autre française, et les incarne à tour de rôle. Écrit à partir de souvenirs d’enfance et d’entretiens menés par l’autrice-actrice elle-même, ce spectacle autobiographique part de l’intime pour interroger notre rapport à l’identité et à la difficile construction de soi face à l’héritage culturel, pesant et parfois contradictoire, légué par celles et ceux qui ont vécu avant nous. Une petite-fille, adulte à présent, se déplace entre les lignes d’hier et celles d’aujourd’hui, guidée par les mélodies de Fayruz et Billie Holiday, entre Bruxelles, Paris et Beyrouth, évoquant, non sans humour, le théâtre, la féminité, les rêves autant que les combats. J’établis ici une sorte d’état des lieux ludique au milieu duquel le chant, ma voix, mêlée à la leur veut se faire entendre et prend position au milieu, en équilibre. Nous ne sommes pas un patchwork, comme le dit Amin Maalouf, mais un dessin sur une peau tendue, et plusieurs appartenances peuvent nous faire vibrer. Sélène Assaf, autrice, metteuse en scène et comédienne

English :

Alone on stage, Sélène Assaf recalls the voices of her two grandmothers, Téta and Néné, one Lebanese, the other French, and plays them in turn. Written from childhood memories and interviews conducted by the author-actress herself, this autobiographical show takes an intimate approach to questioning our relationship with identity and the difficult construction of self in the face of the burdensome and sometimes contradictory cultural heritage bequeathed to us by those who lived before us. A granddaughter, now an adult, moves between the lines of yesterday and today, guided by the melodies of Fayruz and Billie Holiday, between Brussels, Paris and Beirut, evoking, not without humor, theater, femininity, dreams as much as struggles. Here, I establish a kind of playful inventory of fixtures, in the midst of which the song, my voice, mingled with theirs, wants to make itself heard and take up a position: in the middle, in balance. We’re not a patchwork quilt, as Amin Maalouf says, but a drawing on a taut skin, and we can vibrate with many belongings. Sélène Assaf, author, director and actor

