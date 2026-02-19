Théâtre Entre vos lignes Villers-Semeuse

Théâtre Entre vos lignes

La ville de Villers-Semeuse, en partenariat avec La Comédie CDN de Reims, a le plaisir d’accueillir le spectacle Entre vos lignes , un rendez-vous théâtral sensible et accessible à tous dès 10 ans. Porté par une interprétation incarnée et sensible, ce seul-en-scène invite le public à une traversée émotionnelle où l’écriture devient un espace de rencontre. Le spectacle s’adresse à un large public et promet un moment de partage intergénérationnel, accessible dès 10 ans.Cette représentation s’inscrit dans le cadre de La Comédie itinérante, dispositif porté par La Comédie CDN de Reims, qui permet de faire vivre le théâtre au plus près des habitants et de favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire.Seule en scène, Sélène Assaf reconvoque les voix de ses deux grands-mères, Téta et Néné, l’une libanaise, l’autre française, et les incarne à tour de rôle. Écrit à partir de souvenirs d’enfance et d’entretiens menés par l’autrice-actrice elle-même, ce spectacle autobiographique part de l’intime pour interroger notre rapport à l’identité et à la difficile construction de soi face à l’héritage culturel, pesant et parfois contradictoire, légué par celles et ceux qui ont vécu avant nous. Une petite-fille, adulte à présent, se déplace entre les lignes d’hier et celles d’aujourd’hui, guidée par les mélodies de Fayruz et Billie Holiday, entre Bruxelles, Paris et Beyrouth, évoquant, non sans humour, le théâtre, la féminité, les rêves autant que les combats. J’établis ici une sorte d’état des lieux ludique au milieu duquel le chant, ma voix, mêlée à la leur veut se faire entendre et prend position au milieu, en équilibre. Nous ne sommes pas un patchwork, comme le dit Amin Maalouf, mais un dessin sur une peau tendue, et plusieurs appartenances peuvent nous faire vibrer. Sélène Assaf, autrice, metteuse en scène et comédienne.Écrit, mis en scène et interprété par Sélène Assaf, avec la collaboration artistique de Sarah Siré, Entre vos lignes propose une expérience théâtrale intime et vivante. À travers la parole et le jeu, le spectacle explore avec finesse ce qui se glisse entre les mots, ce que l’on dit, ce que l’on tait, et ce que chacun projette dans les silences.

La Villersoise 13, rue Ferdinand Buisson Villers-Semeuse 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 26 55 70 culture@villers-semeuse.fr

The town of Villers-Semeuse, in partnership with La Comédie ? CDN de Reims, is delighted to welcome Entre vos lignes , a sensitive theatrical event accessible to everyone aged 10 and over. Carried along by an embodied and sensitive performance, this one-man show invites the audience on an emotional journey where writing becomes a meeting place. The show is aimed at a wide audience, and promises a moment of intergenerational sharing, accessible from age 10.This performance is part of La Comédie itinérante, a program run by La Comédie? This performance is part of La Comédie itinérante, a program supported by La Comédie ? CDN de Reims, which brings theater closer to local residents and promotes access to culture throughout France.Sélène Assaf, alone on stage, recalls the voices of her two grandmothers, Téta and Néné, one Lebanese, the other French, and plays them in turn. Written from childhood memories and interviews conducted by the author-actress herself, this autobiographical show takes an intimate approach to questioning our relationship with identity and the difficult construction of self in the face of the burdensome and sometimes contradictory cultural heritage bequeathed to us by those who lived before us. A granddaughter, now an adult, moves between the lines of yesterday and today, guided by the melodies of Fayruz and Billie Holiday, between Brussels, Paris and Beirut, evoking, not without humor, theater, femininity, dreams as much as struggles. Here, I establish a kind of playful inventory of fixtures, in the midst of which the song, my voice, mingled with theirs, wants to make itself heard and take up a position: in the middle, in balance. We are not a patchwork, as Amin Maalouf puts it, but a drawing on a taut skin, and many belongings can make us vibrate. Written, directed and performed by Sélène Assaf, with the artistic collaboration of Sarah Siré, Entre vos lignes offers an intimate and lively theatrical experience. Through words and acting, the show explores with finesse what slips between words, what we say, what we keep silent, and what each of us projects in our silences.

