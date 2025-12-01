Théâtre Saint-Lô > Epidermis Circus

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 20:30:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 16 décembre prochain pour le spectacle EPIDERMIS CIRCUS CIE SNAFU !

Voilà un des spectacles de marionnettes des plus surprenants et étranges que vous n’ayez jamais vu ! Sous les yeux du public, une main s’agite et prend vie, utilise des objets ordinaires et crée des scènes improbables. Projetées sur écran géant, ces images nous embarquent dans un monde irréel, drôle et touchant à la fois, porté par la talentueuse Ingrid Hansen, marionnettiste télé aguerrie. Au travers de caméras et de miroirs, elle invente des personnages avec l’aide de ses mains, de ses doigts, de sa langue ! Ce cabaret de marionnettes relevé propose une bonne dose de comédie et d’époustouflantes illusions qui feront entrer votre cerveau dans des mondes surréalistes !

Dès 13 ans 20h30 Durée 1h10. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

English : Théâtre Saint-Lô > Epidermis Circus

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Saint-Lô > Epidermis Circus Saint-Lô a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Saint-Lô