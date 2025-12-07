Théâtre Equinoxe par le collectif amateur Théâtre en miettes Salle des fêtes Clion

Théâtre Equinoxe par le collectif amateur Théâtre en miettes

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

La compagnie Un chien sur le toit, basée à Clion sur Seugne, invite le collectif amateur de Théâtre en miettes de Bordeaux pour jouer Equinoxe de Gérard Levoyer. Cette pièce garantira, Equinoxe oblige, de fortes et vivifiantes marées hautes dans la salle.

.

Salle des fêtes 1 place du 19 mars 1962 Clion 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 15 28 lacompagnieunchiensurletoit@gmail.com

English :

The Un chien sur le toit company, based in Clion sur Seugne, invites the Théâtre en miettes amateur collective from Bordeaux to perform Gérard Levoyer’s Equinoxe. Equinoxe guarantees strong, invigorating high tides in the auditorium.

German :

Die in Clion sur Seugne ansässige Kompanie Un chien sur le toit lädt das Amateurkollektiv Théâtre en miettes aus Bordeaux ein, um Equinoxe von Gérard Levoyer aufzuführen. Dieses Stück wird, Equinoxe oblige, starke und belebende Springfluten im Saal garantieren.

Italiano :

La compagnia Un chien sur le toit, con sede a Clion sur Seugne, ha invitato il collettivo amatoriale Théâtre en miettes di Bordeaux a mettere in scena Equinoxe di Gérard Levoyer. Come Equinox obbliga, questo spettacolo garantirà alte maree forti e tonificanti in sala.

Espanol :

La compañía Un chien sur le toit, con sede en Clion sur Seugne, ha invitado al colectivo de aficionados Théâtre en miettes, de Burdeos, a representar Equinoxe, de Gérard Levoyer. Como Equinoxe obliga, esta obra garantizará mareas altas fuertes y vigorizantes en el auditorio.

L’événement Théâtre Equinoxe par le collectif amateur Théâtre en miettes Clion a été mis à jour le 2025-06-10 par Offices de Tourisme de Jonzac